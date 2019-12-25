День памяти и скорби проходит на Румболовской горе во Всеволожске

У стелы "Никто не забыт, ничто не забыто" прошел концерт с музыкальными и поэтическими выступлениями.

В среду, 22 июня, на братском Румболовском захоронении во Всеволожске состоялась традиционная акция ко Дню памяти и скорби, приуроченная к 81-летию с начала Великой Отечественной войны. Об этом сообщил телеканал ЛенТВ24.

Основные мероприятия прошли у стелы "Никто не забыт, ничто не забыто". Акция началась с концерта, участники которого выступили с музыкальными номерами и стихами, а также с церемонии возложения цветов. В качестве зрителей выступили ветераны, представители местных властей, юнармейцы и волонтеры.

Также в ходе акции в воздух выпустили шары в форме символа мира (белых голубей).

Ранее мы сообщили о том, что в День памяти и скорби цветы также возложили на Пискаревском кладбище.

Фото: ЛенТВ24