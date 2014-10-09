На Пискаревском кладбище возложили цветы в День памяти и скорби

Представители исполнительной и законодательной власти Петербурга возложили цветы к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском проспекте. Мероприятие прошло утром 22 июня — в День памяти и скорби. В 1941 году в этот день началась Великая Отечественная война.
Возложение цветов продолжилось у Аллеи памяти, где открылась выставка "Наши павшие как часовые". Она напоминает о героях, чьи имена носят школы Петербурга. Церемония завершилась прохождением роты Почетного караула.
В 12:15 по всей стране пройдет минута молчания.
Ранее Piter.tv показывал, как прошла масштабная акция "Свеча памяти". Из 50 тысяч свечей сложили монумент "Мать-Родина" и несколько городских достопримечательностей.
Фото: пресс-служба ЗакСа Петербурга
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