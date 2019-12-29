День кошек отмечают сегодня в Петербурге

И во всей России тоже.

Всероссийский день кошек 1 марта отмечают уже 16-й раз. Первый раз праздник устроили в 2004 году.

В Петеребурге коты занимают особое значение. Поэтому "Республика котов" решила устроить для гостей насыщенную интерактивную программу, посвященную празднику.

Каждый желающий сможет принять участие в викторинах, а также в мастер-классе художника-анималиста. Кроме того, посетителей ждёт лекция на тему роли кошек в истории человечества под названием "История тысячелетней любви: от Бастед до Ахилла".

Ранее мы сообщили о том, что школьники создали инсталляцию в честь котов, спасавших блокадный Ленинград.

Фото: Pixabay