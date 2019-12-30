Школьники создали инсталляцию в честь котов, спасавших блокадный Ленинград

Композицию можно найти в котокафе.

Вместе с учителями на уроках труда школьники из Кудрово решили создать проект, посвященный котам, которые спасали Ленинград в блокаду. Инсталляцию можно найти в котокафе "Город кошек". Особенность этого места в том, что помимо чашки ароматного кофе можно погладить кота или забрать его к себе домой, волонтеры также помогают брошенным животным адаптироваться.

Во время блокады город был атакован грызунами, а со временем кошек в Ленинграде не осталось. После прорыва блокады было принято решение "выписать и доставить в Ленинград четыре вагона дымчатых кошек" из Ярославля. В конце войны привезли кошек из Сибири. Многие люди лично приносили своих питомцев, чтобы хоть чем-то помочь ленинградцам.

Двадцать лет назад, в 2000 году, в Петербурге на Малой Садовой улице установили скульптуры кота Елисея и кошки Василисы в честь мохнатых героев.

Открытие выставки состоялось 25 января на Столичной улице, 11, корпус 3.

Ранее мы сообщали, что Ленинградский зоопарк принял участие в онлайн-челлендже #dollypartonchallenge.

Фото: Piter.tv