В воскресенье День Гимна России ограничит движение на Крестовском острове

Исполнители гимна из 85 регионов Российской Федерации попытаются установить мировой рекорд.

В воскресенье, 1 сентября, в Петербурге введут временные ограничения транспорта из-за проведения Дня Гимна РФ. На стадионе "Газпром Арена" намерены установить мировой рекорд по количеству участников, которые одновременно исполнят музыкальную композицию. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Набережную Гребного канала от Бодрова переулка к Северной дороге закроют с 00:00 до 23:59. В это же время будет нельзя проехать по Крестовскому проспекту, Южной и Северной дорогах, улице Савиной, Велосипедной и Теннисной аллеям.

Также водителям запретят останавливаться на Северной и Южной дорогах, в Бодрова переулке, улице Рюхина от Северной дороги до Крестовского проспекта, Яхтенной улице от улицы Савушкина до Приморского проспекта, нечетной стороне улицы Савиной.

Участок Рюхиной улицы от проезда вдоль дома №1 на Кемской улице к Морскому проспекту перекроют с 12:00 до 23:59. А с 18:30 до 22:30 автолюбители не смогут проехать по Яхтенной улице от улицы Савушкина до Приморского проспекта, Приморскому проспекту от Беговой улицы до Яхтенной улицы.

Напомним, что гимн на Крестовском острове намерены исполнить участники из 85 регионов Российской Федерации. Для этого соберут оркестр из 8 100 участников под управлением председателя Всероссийского хорового общества и худрука Мариинского театра Валерия Гергиева.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что ремонт на Народной улице ограничит движение в Петербурге с 1 сентября.

Фото: Википедия