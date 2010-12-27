Концерт в честь Дня флага в Петербурге начнется со стихотворений и симфонической музыки

Праздник состоится 21 августа в 22:00 на площади перед Нарышкиным бастионом Петропавловской крепости.

Во вторник, 21 августа, в 22:00 на площади перед Нарышкиным бастионом Петропавловской крепости начнется концерт, посвященный Дню флага. Праздник начнется со стихотворений и видеоинсталляции. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Стихотворения современных поэтов Петербурга прочтет заслуженная артистка России Галина Бокашевская. Ее слова будет сопровождать симфонический оркестр под управлением Тимура Горковенко.

Перед концертом зрителям также покажут видеоинсталляцию "История Петербурга в стихах". В ней примут участие Андрей Мерзликин и Татьяна Буланова. Ровно в полночь над Петропавловской крепостью поднимут Государственный флаг РФ, а затем зрителям покажут лазерный спектакль "Служу тебе, Отечество мое!". В программу также входит флешмоб "Триколор" и совместное исполнение гимна страны.

Ранее мы писали, что 26 августа в Выборге состоится триатлон "VyborgTriSprint".

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