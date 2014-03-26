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15 мая отмечается народный праздник - День Соловья.
Сегодня, 18:57
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kraratau27

15 мая отмечается народный праздник - День Соловья.

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Если в этот день человек услышит соловья раньше кукушки, то ему обеспечено счастливое лето. 

15 мая отмечается народный праздник - День Соловья. Об этом напомнил петербургский фотограф Антон Кубышкин. Он отметил, что с этим праздником связано множество старинных примет. Так, если в этот день человек услышит соловья раньше кукушки, то ему обеспечено счастливое лето. 

Также в группе "Птицы СПб и России" в социальной сети ВКонтакте петербуржец поделился фотографиями соловья, которые он сделал в Юнтоловском заказнике. 

Соловей меня ждал. Будто понимал, ну какой праздник без меня?

Антон Кубышкин, автор поста. 

Кубышкин также рассказал, что соловей решил поиграть с ним "в прятки". Однако ему всё-таки удалось сделать снимки птицы. 

Ранее мы писали, что в Колпинском районе в "битумном озере" заживо умирают птицы. 

Фото: ВКонтакте / Птицы СПб и России

Теги: день соловья, птицы, фотограф
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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