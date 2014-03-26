Если в этот день человек услышит соловья раньше кукушки, то ему обеспечено счастливое лето.

15 мая отмечается народный праздник - День Соловья. Об этом напомнил петербургский фотограф Антон Кубышкин. Он отметил, что с этим праздником связано множество старинных примет. Так, если в этот день человек услышит соловья раньше кукушки, то ему обеспечено счастливое лето.

Также в группе "Птицы СПб и России" в социальной сети ВКонтакте петербуржец поделился фотографиями соловья, которые он сделал в Юнтоловском заказнике.

Соловей меня ждал. Будто понимал, ну какой праздник без меня? Антон Кубышкин, автор поста.

Кубышкин также рассказал, что соловей решил поиграть с ним "в прятки". Однако ему всё-таки удалось сделать снимки птицы.

Ранее мы писали, что в Колпинском районе в "битумном озере" заживо умирают птицы.

Фото: ВКонтакте / Птицы СПб и России