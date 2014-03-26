15 мая отмечается народный праздник - День Соловья. Об этом напомнил петербургский фотограф Антон Кубышкин. Он отметил, что с этим праздником связано множество старинных примет. Так, если в этот день человек услышит соловья раньше кукушки, то ему обеспечено счастливое лето.
Также в группе "Птицы СПб и России" в социальной сети ВКонтакте петербуржец поделился фотографиями соловья, которые он сделал в Юнтоловском заказнике.
Соловей меня ждал. Будто понимал, ну какой праздник без меня?
Антон Кубышкин, автор поста.
Кубышкин также рассказал, что соловей решил поиграть с ним "в прятки". Однако ему всё-таки удалось сделать снимки птицы.
Ранее мы писали, что в Колпинском районе в "битумном озере" заживо умирают птицы.
Фото: ВКонтакте / Птицы СПб и России
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