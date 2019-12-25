В Колпинском районе в "битумном озере" заживо умирают птицы

По предварительной информации, ранее на этом месте находился асфальтобетонный завод и территория воинской части.

На днях жительница Петербурга обнаружила в Саперном поселке Колпинского района "озеро" с битумом. Женщина опубликовала в сети фотографии, на которых запечатлена блестящая черная масса.

Петербурженка заявила о плачевной ситуации на "озере". По ее словам там гибнут птицы, "буквально умирают заживо". По ее словам, слой битума составляет более 50 см, на жаре черная масса начала плавиться.

На жалобу оперативно отреагировали представители администрации Колпинского района. Сотрудники экологического сектора выехали на место и вместе с заявительницей обследовали участки скопления битумных масс.

По предварительной информации, на месте "битумного озера" ранее находился асфальтобетонный завод и территория воинской части.

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Фото: ВКонтакте / Вечерний Металлострой / Лариса Спасова