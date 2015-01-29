День СПбГУ учредят в Петербурге

Праздник будет отмечаться 8 февраля.

Депутаты Законодательного собрания Петербурга на заседании в среду, 9 октября, приняли решение о включении Дня СПбГУ в перечень городских праздников и памятных дат.

Представитель губернатора в ЗакСе Константин Сухенко подчеркнул значимость этого события, отметив, что Санкт-Петербургский государственный университет является первым университетом в городе и одним из первых в стране. Он также напомнил, что в текущем году университет отмечает свое 300-летие.

Депутат ЗакСа Михаил Амосов акцентировал внимание на историческом аспекте данного вопроса, подчеркнув, что СПбГУ ведет свою историю от Академического университета, основанного в 1724 году в составе Академии наук. В стенах этого учебного заведения обучался великий ученый Михаил Ломоносов, впоследствии основавший Московский государственный университет.

День СПбГУ в Петербурге будет отмечаться 8 февраля.

Ранее мы сообщили о том, что петербургский исторический форум состоится в СПбГУ.

Фото: Piter.TV