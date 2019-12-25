День Мира отпразднуют на Васильевском острове

Праздник пройдет в трех локациях.

В следующую субботу, 18 сентября, в Петербурге снова отпразднуют День Мира на Васильевском острове. Мероприятия запланированы в трех локациях, сообщили организаторы.

Так, в Благовещенском саду пройдут конкурсы рисунка, интерактивные игры, концерты, шахматный турнир и поэтический фестиваль. В саду Александра Грина состоится торжественное открытие мемориальной доски автору "Алых парусов", пройдут конкурсы фотографий "Легенды и мифы В. О." и художественных росписей стен вокруг сада, состоятся занятия уличным спортом, концерт василеостровских музыкантов, лекция по урбанистике и показ фильмов. А в саду Олега Каравайчука желающие смогут сыграть на фортепиано, послушать концерт, посмотреть выставку уникальных предметов, сделанных своими руками и поучаствовать в мастер-классах. Там же пройдёт конкурс проектов мурала для дома легендарного композитора, откроется выставка проектов памятника Каравайчуку, состоится лекция о кино, дебаты о современном актуальном искусстве и турнир по петанку.

Также организаторы подготовили для петербуржцев и гостей города экскурсии-приключения.

Ознакомиться с полной программой можно также на сайте праздника.

Напомним, международный день мира учредила Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в 1981 году. Двадцать лет спустя, в 2001 году, она единогласно приняла решение ежегодно отмечать День мира как день отказа от насилия и день прекращения огня. Весь мир отмечает этот день 21 сентября.

Ранее мы писали, что Петербург отпразднует 800-летие князя Александра Невского.

Фото: предоставлено организаторами