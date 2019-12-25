Демонтаж сгоревшего кафе в Выборге откладывается

Обгоревшая конструкция необходима для проведения следственных действий.

7 сентября администрация Выборгского района направила предписание руководству делового центра "Виктория". До 1 ноября было необходимо либо демонтировать его остов, либо восстановить строение.

На это требование руководство МДЦ "Виктория" прислало уведомление. Согласно документу, собственник не может приступить к демонтажу сгоревшего строения кафе, так как сотрудникам полиции для проведения ряда следственных действий необходимо сохранить его целостность до получения результатов экспертиз.

Как только собственник получит разрешение от следственного управления УМВД по Выборгскому району, то сразу приступит к демонтажу конструкции.

Напомним, пожар в помещении кафе, которое принадлежит МДЦ "Виктория", произошел 30 сентября.

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Фото: Piter.TV