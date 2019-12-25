Штаб 30-го Гвардейского корпуса передали региону

Такое решение было принято на совете депутатов.

27 октября совет депутатов МО "Выборгский район" принял решение об исключении здания по адресу Северный вал, 11 из плана приватизации муниципального имущества. Как сообщила пресс-служба администрации Выборгского района, план был утвержден до 2021 года.

По словам председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и градостроительству администрации МО "Выборгский район" Сергея Колмака, в ходе реконструкции правительство Ленобласти создаст в здании образовательное учреждение.

В план приватизации муниципального имущества вместо вышеуказанного объекта включено нежилое помещение первого этажа на ул. Куйбышева, 19, площадью 58 кв. м. В настоящее время подготовлены документы для проведения аукциона.

Ранее мы сообщили о том, что в Выборге на улице Южный вал завершено благоустройство.

Фото: администрация МО "Выборгский район"