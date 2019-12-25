Штаб 30-го Гвардейского корпуса передали региону

27 октября совет депутатов МО "Выборгский район" принял решение об исключении здания по адресу Северный вал, 11 из плана приватизации муниципального имущества. Как сообщила пресс-служба администрации Выборгского района, план был утвержден до 2021 года.
По словам председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и градостроительству администрации МО "Выборгский район" Сергея Колмака, в ходе реконструкции правительство Ленобласти создаст в здании образовательное учреждение.
В план приватизации муниципального имущества вместо вышеуказанного объекта включено нежилое помещение первого этажа на ул. Куйбышева, 19, площадью 58 кв. м. В настоящее время подготовлены документы для проведения аукциона.
Ранее мы сообщили о том, что в Выборге на улице Южный вал завершено благоустройство.
Фото: администрация МО "Выборгский район"
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