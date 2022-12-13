На севере Петербурга демонтировали огромный торговый павильон

Соответствующее решение принял суд.

Предстаавители комитета по контролю за имуществом (ККИ) Петербурга выполнили снос незаконного торгового павильона в Выборгском районе города. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как выяснилось, площадь объекта превышает ранее согласованные границы использования в 5 раз. Этот факт подтвердили в суде.

Судебные разбирательства с недобросовестными предпринимателями велись в течение года. За это время размер штрафа вырос до 850 тыс. рулей, что не остановило бизнесменов от ведения торговой деятельности.

Владельцы павильона проигнорировали решение суда, поэтому демонтажем занялись сами сотрудники ведомства.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге за 10 дней ликвидировали более 30 незаконных ёлочных базаров.

Фото: Пресс-служба ККИ