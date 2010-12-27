Демонтаж флигеля Шуваловского дворца возобновился после выборов

Дворец скрыли от посторонних глаз за строительной сеткой.

В Шуваловском дворце продолжились демонтажные работы, запись об этом появилась сегодня в официальном сообществе петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Сетка на западном дворе теперь загораживает обзор для жителей и журналистов, наблюдавших за работами. Однако строительный шум и детали разобранного флигеля все-таки не смогли ускользнуть от смотрителей.

Реконструирует архитектурный памятник по одобрению КГИОП фонд "Связь времен", хотя жителей дома по Итальянской, 37 убедить в безопасности работ он не смог, и результатов судебного дела дожидаться не стал. Ранее не одобрившие демонтаж флигеля местные и градозащитники подали в суд с требованием признать решение КГИОП незаконным.

Ранее мы писали про обсуждение строительства метро в Кудрово.

Фото: ВООПИиК Санкт-Петербургское городское отделение, ВКонтакте