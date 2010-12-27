Планируется, что станция откроется в 2025 году.

В понедельник, 16 сентября, в Смольном обсудят строительство метро в Кудрово. В совещании по развитию городского транспортного узла примут участие врио губернатора Петербурга Александр Беглов и вице-губернатор Ленобласти Михаил Москвин. Об этом пишет "Фонтанка".

Станцию метро "Кудрово" планировали открыть в 2018 году. Однако в мае 2019 года Смольный перенес сроки на 2025 год. Ожидается, что у станции будет два вестибюля.

Продлить оранжевую ветку от станции "Дыбенко" до "Кудрово" может помешать проект трамвайной линии. Сторонники наземного транспорта уверены, что пустить трамвайное движение до Кудрово будет проще, быстрее и дешевле, чем строить в городе метро.

Ранее мы писали, что петербургский метрополитен увеличит число вагонов на фиолетовой и оранжевой ветках.

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