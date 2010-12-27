Петербургский метрополитен увеличит число вагонов на фиолетовой и оранжевой ветках

Полностью работы планируется завершить до 20 сентября.

Петербургский метрополитен увеличит число вагонов в поездах, курсирующих на фиолетовой и оранжевой ветках. Об этом сообщает пресс-служба подземки.

Уже сегодня некоторые составы стали больше. Полностью работы планируется завершить к 20 сентября. Так по оранжевой ветке будут двигаться семивагонные поезда, а по фиолетовой – восьмивагонные.

Напомним, 5 сентября в Петербурге должны были открыться три новых станции метро: "Проспект Славы", "Шушары" и "Дунайская". Однако прибывший на торжественное событие врио губернатора Александр Беглов притормозил процесс и заявил, что станции пока не готовы обслуживать пассажиров. О точных сроках запуска не сообщалось.

Корреспонденту Piter.TV удалось побывать внутри станций и прокатиться на поездах. Посмотрите, как они выглядят, в нашем сюжете.

Фото: Piter.TV