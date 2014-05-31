На Седова освобождают 1,3 тыс. кв.м. земли от незаконно установленного автосервиса

Помимо 350-метрового павильона, участок занимали нерегламентированные ангары, металлический навес и ограждения.

На улице Седова в Невском районе Петербурга проходит демонтаж объектов незаконного автосервиса, который занимал площадь в 1300 кв.м. Об этом сообщила пресс-служба городского Комитета по контролю за имуществом.

Специалисты сносят 350-метровый павильон автосервиса, а также ангары, расположенные на площади 730 кв.м., навес и ограждения. Несмотря на то, что с организацией был заключён договор аренды под складскую деятельность, его действие было аннулировано из-за нарушения правил пользования землёй со стороны арендатора.

После того, как владельцы автосервиса лишились права занимать территорию, они не поспешили освободить её. В общей сложности их долг перед городом достиг 900 тыс. рублей, к нему прибавился штраф в 50 тыс. рублей.

Ранее мы сообщили о том, что снесли магазин и кафе на улице Пионерстроя.

Фото: пресс-служба Комитета по контролю за имуществом (ККИ) Петербурга