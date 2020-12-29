Делом о стрельбе на Полюстровском займутся в городском СК

Ребенок получил слепое пулевое ранение из пневматического оружия от ровесницы.

Делом о стрельбе на Полюстровском займутся в городском Следственном комитете. Как рассказали в пресс-службе ведомства 7 января, перед прокуратурой инициирован вопрос о передаче для дальнейшего производства проверки ГУ МВД в Следком. Полицейские изучали детали происшествия, случившегося накануне – 13-летний подросток в одной из квартир домов на Полюстровском проспекте повредил голову после стрельбы из пневматического оружия.

В ходе проверки будут проведены мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего, а также принято процессуальное решение. – сообщили в СК.

В отдел полиции Калининского района Петербурга поступило сообщение из Детской городской больницы № 19 о поступлении в медучреждение подростка в тяжелом состоянии. Ребенок получил слепое пулевое ранение из пневматического оружия от ровесницы.

Фото: Piter.tv