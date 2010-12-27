Суд займётся делом о смерти годовалого ребёнка, упавшего с трапа в Пулково

Дело работника аэропорта Пулково, обвиняемого в смерти упавшего с трапа ребенка, передано в суд.

Московский суд Санкт-Петербурга рассмотрит дело о гибели ребенка, который упал со сломавшегося трапа при выходе из самолета в аэропорту Пулково осенью 2017 года. Об этом сообщает канал в Telegram Генпрокуратуры России.

Проведенная экспертиза показала, что трап оказался самодельным.

"12 июля 2017 года он организовал ремонт самоходного пассажирского трапа Smartstep-2 американского производителя FMC, - сообщили в пресс-службе ведомства. - На него установили самодельную деталь - опорную ось переходной площадки, которая принципиально отличалась от оригинальной", - сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Изначально мужчину обвинили в соответствии с ч. 1 ст. 266 УК РФ - "Недобросовестный ремонт технических средства и выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями". Но после того, как девочка скончалась, дело переквалифицировали на вторую часть: с причинением смерти по неосторожности. Возможное наказание - принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок.

"Уголовное дело будет направлено в Московский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу", - добавили в прокуратуре.

Адвокат обвиняемого заявил, что они вину не признают.

Трагедия произошла 28 сентября 2017 года, когда 43-летняя пассажирка рейса из Москвы с годовалой внучкой на руках выходила на трап, как в этот момент под ней провалился пол, и они обе упали с высоты более 3 метров. Жизнь полуторагодовалому ребенку спасти не удалось.

Фото: группа ДТП и ЧП | Санкт-Петербург