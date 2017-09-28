В Пулково с трапа самолета рухнули женщина и малыш

Вечером 28 сентября петербурженка с девочкой-младенцем пострадали из-за прогнувшегося пола телескопического трапа, который был подогнан к самолету, прилетевшему из Москвы.

Как сообщает "Фонтанка", вечером 28 сентября петербурженка и девочка-младенец пострадали из-за прогнувшегося пола телескопического трапа, который был подогнан к самолету, прилетевшему из Москвы.



Инцидент произошел около 18:50 в Пулково куда около 18:35 из Шереметьева прибыл Аэробус 321. Туда был подогнан телескопический трап. К 18:50 из самолета в рукав прошли 90 пассажиров. Когда на трап взошла 91-ая пассажирка — 44-летняя жительница Петербурга с годовалой девочкой на руках— пол трапа, как говорят, прогнулся, и женщина упала с высоты на асфальт.



На место происшествия подоспели медики аэропорта, скорая помощь и сотрудники полиции. Пострадавшие были госпитализированы с предположительными диагнозами: перелом ноги у взрослой и черепно-мозговая травма у малышки.



По факту инцидента в Пулково проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.