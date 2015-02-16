В сети высмеяли видео с приседом Байдена на трапе самолета

Один из пользователей считает, что у президента США болезнь Паркинсона.

В сети высмеяли видео с необычным поведением президента США Джо Байдена. На опубликованных кадрах американский лидер спускается по ступеням трапа самолета, зате внезапно останавливается и немного приседает.

Пользователи соцсетей выразили свое негодование из-за этой ситуации. Один из комментаторов написал, что у Байдена болезнь Паркинсона. Другие пошутили, что в США пришла опасность. Накануне вечером Байден прилетел в Лондон, где проведет встречу с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и королем Карлом III.

Ранее Зеленский заявил, что Байден мог бы закончить конфликт за пять минут ценой Украины.

Видео: apnews.com