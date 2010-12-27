УФАС уличило Пулково в невыгодных тарифах на трапы для авиаперевозчиков

Петербургская организация нарушила антимонопольное законодательство.

Петербургское УФАС предупредило компанию, управляющую аэропортом "Пулково", о прекращении навязывания трапов авиаперевозчикам. ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы" нарушили антимонопольное законодательство, сообщила пресс-служба управления.

Как выяснилось, петербургская организация выставила противоречащие правилам тарифы за использование телескопических трапов в аэропорте. Авиакомпаниям приходится платить не за время использования трапа, а за время с учетом округления часа. Кроме того, дополнительный час должен был оплачиваться в ночь с одного дня на другой. Это породило невыгодные и неравные условия для авиаперевозчиков при определении времени использования трапа. Первой на странные тарифы пожаловалась антимонополистам "Авиакомпания "Алроса".

Тарифы в других аэропортах страны рассчитываются именно по времени фактического использования трапа и без округления, а в московском аэропорту "Домодедово" округление неполного часа рассчитывается в пределах каждых 15-ти минут. Это соответствует тарифным правилам аэропортов.

Таким образом, "Воздушным Воротам" необходимо устранить нарушения к 15 декабря.

Кстати, еще 17 новых автобусов начнут перевозить пассажиров в Пулково.

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