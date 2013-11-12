Делом о мешке с костями в Полежаевском парке занялись в СК

Делом о мешке с костями в Полежаевском парке занялись в Следственном комитете. Как сообщили в пресс-службе ведомства, специалисты осмотрели место происшествия, назначили необходимые экспертизы и занялись установкой обстоятельств случившегося.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение, отметили в СК.
Напомним, что гуляя по Полежаевскому парку, женщина обнаружила строительный мешок, внутри которого были кости. Об этом Piter.tv сообщил 10 мая. Неопознанные останки были отправлены на экспертизу.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Внимание открыт доcтуп к базе дeвoк кoторыe любят сeкc и дaют без дeнег и pазговоpов. Зачем тpатить деньги на шлюx или уламывать на ceкс, еcли здесь дaют, пользуйcя пoка беcплатнo ----- http://bit.do/devbaz