Делом о мешке с костями в Полежаевском парке занялись в СК

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Делом о мешке с костями в Полежаевском парке занялись в Следственном комитете. Как сообщили в пресс-службе ведомства, специалисты осмотрели место происшествия, назначили необходимые экспертизы и занялись установкой обстоятельств случившегося.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, отметили в СК.

Напомним, что гуляя по Полежаевскому парку, женщина обнаружила строительный мешок, внутри которого были кости. Об этом Piter.tv сообщил 10 мая. Неопознанные останки были отправлены на экспертизу.

Фото: Piter.tv