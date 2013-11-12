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Делом о мешке с костями в Полежаевском парке занялись в СК
Сегодня, 17:47
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mook1

Делом о мешке с костями в Полежаевском парке занялись в СК

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По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Делом о мешке с костями в Полежаевском парке занялись в Следственном комитете. Как сообщили в пресс-службе ведомства, специалисты осмотрели место происшествия, назначили необходимые экспертизы и занялись установкой обстоятельств случившегося.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, отметили в СК.

Напомним, что гуляя по Полежаевскому парку, женщина обнаружила строительный мешок, внутри которого были кости. Об этом Piter.tv сообщил 10 мая. Неопознанные останки были отправлены на экспертизу.

Фото: Piter.tv

Теги: петербург, полежаевский парк, следком
Категории: Новости СПб, Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей,

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Панов Константин
Сегодня 18:08

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