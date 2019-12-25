Мужчину подозревают еще в двух убийствах и изнасиловании.

Дело жестоко убившей ребёнка семейной пары передано в суд на Сахалине. Об этом рассказали представители региональной прокуратуры. Следствие установило, что житель Южно-Сахалинска, которого подозревают в убийстве и изнасиловании восьмилетней девочки, также мог совершить еще два аналогичных преступления в 2001 году. Также мужчина может быть причастен к изнасилованию несовершеннолетней в 2018 году.

Ему предъявлено обвинение в убийстве еще двух лиц (гражданина КНР и неустановленной женщины), которые, по версии следствия, он совершил в 2001 году, а также в изнасиловании в 2018 году еще одной несовершеннолетней и совершения в отношении нее развратных действий. сообщение прокуратуры по Сахалину

Следственные органы считают, что 6 июля 2020 года обвиняемый предложил восьмилетней девочке подбросить ее до дома на машине. В автомобиле также находилась супруга подозреваемого. Семейная пара увезла ребенка в лес, где мужчина совершил сексуальное насилие над ребенком, а потом расправился с жертвой. Тело погибшей он спрятал под растительностью около реки. Злоумышленники были пойманы через несколько дней. Полиция нашла останки девочки недалеко от села Ожидаево Холмского района.

В настоящее время против мужчины возбуждено уголовное дело по статьям за убийство, похищение человека, изнасилование, действиям сексуального характера. Его жена обвиняется в похищении человека, подстрекательстве к изнасилованию, насильственных действиях сексуального характера и убийстве.

В Южно-Сахалинске задержали "журналистов" с 47 пакетами наркотиков.

Фото: Piter.tv