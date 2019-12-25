Дело о нарушении санитарных норм в отношении роддома №13 прекращено

Материалы дела рассмотрели в Смольнинском районном суде.

Во вторник, 7 июля, стало известно, что производство по делу о нарушении санитарных норм в отношении роддома №13 прекращено. Об этом сообщил "Петербургский дневник".

Протокол по факту нарушения был составлен 19 июня. Роддом обвинили в несвоевременной передачи информации о заболевших сотрудниках и пациентах. Также указывалось, что в больнице не измеряли сотрудникам температуру после окончания рабочего дня.

Суд установил, что информация о состоянии сотрудников и пациентов передавалась сразу, как только учреждение получало результаты тестов – именно они приходили поздно; температуру тоже измеряли, просто измерения фиксировали в нескольких журналах. Производство по делу прекращено в связи с отсутствие состава правонарушения.

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Фото: Piter.TV