Спустя 2 года дело о теракте в петербургском метро направили в суд

Разбираться с материалами дела будет Московский окружной военный суд.

Суд над организаторами и участниками террористического акта в петербургском метрополитене весной 2017 года должен состояться в этом году. Генеральная прокуратура России отчиталась о передаче уголовного дела в Московский окружной военный суд. Там оно будет рассмотрено по существу. Информацию об этом в общении с "Интерфаксом" подтвердил представитель ведомства Александр Куренной.

Уже известны некоторые подробности материалов дела. В частности, в уголовном деле упоминаются 11 фигурантов. Их обвиняют в организации террористического сообщества, незаконном обороте оружия и взрыватчки, а также, непосредственно в террористическом акте.

"Как полагает следствие, 3 апреля 2017 года Акбаржон Джалилов пронес в метро два ранее изготовленных членами террористического сообщества взрывных устройства. Одну из бомб он разместил на платформе станции "Площадь Восстания", а вторую оставил при себе. Однако взрыв на указанной станции не произошел, поскольку самодельное устройство было своевременно обнаружено, обезврежено и изъято. После этого Джалилов, находясь в вагоне поезда между станциями "Сенная площадь" и "Технологический Институт", привел в действие вторую бомбу. "Интерфакс", представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной

Напомним, что жертвами взрыва стали 15 человек. Еще 67 петербуржцев серьезно пострадали и получили увечья разной степени тяжести. Ущерб городской подземки оценивается в 108 млн рублей.

"В результате взрыва погибли 15 человек, 67 лицам причинен вред здоровью, а также ущерб ГУП "Петербургский метрополитен" в размере 108 млн рублей, - сказал Куренной. За прошедшие 2 года силовики сумели задержать значительную часть участников теракта, детально собрать доказательства их вины и провести ряд сложных следственных экспериментов.