Дело продавца, укравшего 220 тысяч из кассы алкомаркета, рассмотрят в суде

Мужчина обчистил кассу магазина в ноябре.

Дело о краже денег из кассы сетевого алкогольного бутика в Петербурге перешло в суд. Как рассказали в пресс-службе городской прокуратуры, обвинительное заключение в отношении местного жителя, работавшего продавцом-консультантом в этом маркете, уже утверждено.

По версии следствия, в минувшем ноябре продавец незаконно присвоил себе выручку от продажи товаров и унес домой 220 тысяч рублей. Уголовное дело по статье "присвоение" рассмотрит мировой судья судебного участка № 1 Санкт-Петербурга.

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