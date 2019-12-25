Дело продавца, укравшего 220 тысяч из кассы алкомаркета, рассмотрят в суде

Дело о краже денег из кассы сетевого алкогольного бутика в Петербурге перешло в суд. Как рассказали в пресс-службе городской прокуратуры, обвинительное заключение в отношении местного жителя, работавшего продавцом-консультантом в этом маркете, уже утверждено.
По версии следствия, в минувшем ноябре продавец незаконно присвоил себе выручку от продажи товаров и унес домой 220 тысяч рублей. Уголовное дело по статье "присвоение" рассмотрит мировой судья судебного участка № 1 Санкт-Петербурга.
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Фото: pixabay
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Заранее большое человеческое спасибо.