  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Дело продавца, укравшего 220 тысяч из кассы алкомаркета, рассмотрят в суде
Сегодня, 9:23
75
himif

Дело продавца, укравшего 220 тысяч из кассы алкомаркета, рассмотрят в суде

0 0

Мужчина обчистил кассу магазина в ноябре.

Дело о краже денег из кассы сетевого алкогольного бутика в Петербурге перешло в суд. Как рассказали в пресс-службе городской прокуратуры, обвинительное заключение в отношении местного жителя, работавшего продавцом-консультантом в этом маркете, уже утверждено.

По версии следствия, в минувшем ноябре продавец незаконно присвоил себе выручку от продажи товаров и унес домой 220 тысяч рублей. Уголовное дело по статье "присвоение" рассмотрит мировой судья судебного участка № 1 Санкт-Петербурга.

Ранее на Piter.TV: Ограбление магазина косметики на Московском вокзале попало на видео.

Фото: pixabay

Теги: алкоголь, деньги, кража
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
mishulin
Сегодня 9:56

Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Oдолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018

Заранее большое человеческое спасибо.
 

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Новые комментарии