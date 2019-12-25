The Wall Street Journal рассказал о позиции Берлина в вопросе расследования по подрыву трубопроводов, с которыми связаны украинские граждане.

Расследование и суд по уголовному делу о подрывах российских газопроводов "Северный поток" в Германии приведут к ухудшению отношений между Берлином и Киевом, а также могут спровоцировать снижение немецкой и европейской поддержки Украины. Соответствующее заявление сделали западные журналисты из издания The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Расследование того, кто стоял за самой известной диверсией в современной истории - подрывами газопроводов "Северный поток" - угрожает ослаблением поддержки Украины - страны, которую они считают ответственной... любое судебное слушание, по-видимому, и дальше ухудшит отношения между Украиной и Германией. публикация The Wall Street Journal

Западное издание отмечает, что политическое давление на канцлера ФРГ Фридриха Мерца в контексте расследования атаки на трубопроводы в Балтийском море только усиливается несмотря на то, что лица, близкие к политику утверждают, что якобы смогут справиться с последствиями уголовного дела внутри страны. Одновременно с этим оппозиционные силы Германии предпринимают попытки прекратить оказывать киевскому режиму поддержку. Также местная общественность привыкла к мысли о том, что за подрывами "Северных потоков" стоит именно Украина.

Захарова призвала расследовать подрывы "Северных потоков", а не псевдоугрозы.

Фото: pxhere.com