Дело о поддельных сертификатах о вакцинации завели в Москве

Преступники хотели загрузить данные на сайт госуслуг.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о поддельных сертификатах о вакцинации в Москве. Об этом рассказал телеканал "360". В полиции уточнили, что ненастоящие документы подозреваемые пытались использовать для получения QR-кодов.

В региональной прокуратуре пресс-секретарь Людмила Нефедова объяснила журналистам о том, что в надзорном ведомстве изучили поступившие материалы о фальшивых сертификатах о вакцинации. Мошенники хотели внести данные на официальный сайт государственных услуг. Теперь преступникам грозит наказание по статье за использование заведомо подложного документа. Максимальное наказание предусматривает штраф в размере до 80 тысяч рублей или исправительные работы на срок до двух лет. Возможен арест на шесть месяцев.

Ранее в Москве были возбуждены четыре дела о продаже фальшивых медицинских справок, связанных с медицинским отводом от прививок против коронавируса.

В Приморье выявили поддельные сертификаты о вакцинации от COVID-19.

Фото: Piter.tv