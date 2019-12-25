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Дело о надругательстве над умершим возбудили после инцидента с телом у мэрии Тимашевска
Сегодня, 10:54
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Дело о надругательстве над умершим возбудили после инцидента с телом у мэрии Тимашевска

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Расследование находится под контролем у прокуратуры.

Дело о надругательстве над умершим возбудили после инцидента с телом у мэрии Тимашевска Краснодарского края. Региональная прокуратура проверила историю с телом скончавшейся женщины, которое доставили к зданию местной администрации. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 244 УК РФ. 

Ход и результаты расследования поставлены на контроль.Начальнику краевого бюро судебно-медицинской экспертизы внесла представление об устранении причин и условий произошедшего и недопущения подобного впредь.

пресс-служба прокуратуры по Кубани

Обвинение считает, что бизнесмен, который оказывает ритуальные услуги, получил направление от участкового, после чего привез в морг Тимашевского района тело женщины 1957 года рождения для установления причин смерти женщины. Учреждение отказалось принимать тело. Сотрудники сослались на выходной день, а также отсутствие на рабочем месте ответственного лица, назначившего исследование. На следующий день предприниматель доставил тело к зданию администрации. После этого останки погибшей были переданы в морг. В социальных сетях уточнили, что с 29 октября житель Тимашевска не мог похоронить мать. С него требовали 7 тысяч рублей за транспортировку тела из больницы до морга.

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Фото: Piter.tv

Теги: краснодарский край, надругательство, тимашевск
Категории: Новости России, Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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