Задержана подозреваемая в поджогах на кладбище в Красном Селе

Женщина дважды поджигала могилы.

В Петербурге задержана подозреваемая в поджогах на кладбище в Красносельском районе. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Около одиннадцати часов вечера 8 мая в полицию поступило сообщение о пожаре на кладбище в городе Красное Село. В результате возгорания пострадали несколько захоронений 2020 и 2021 года. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 244 УК РФ (надругательство над местами захоронения умерших). Аналогичный инцидент на этом же кладбище произошел около девяти часов вечера 10 мая. Огнем были повреждены венки сразу на нескольких могилах.

Полицийским удалось выйти на подозреваемую – 62-летнюю петербурженку. Свой поступок женщина внятно объяснить не смогла. Ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за мошенничество и незаконное пересечение госграницы.

Видео: МВД