На Красносельском кладбище восстановили поврежденные огнем могилы

Могилы, которые были повреждены огнем 8 мая, восстановили. Об этом сообщили на канале "78.ru" 10 мая.
Напомним, что возгорание произошло на трех могилах Красносельского кладбища накануне Дня Победы. В результате повредились венки, цветы и могильные кресты. О пострадавших информация не поступала.
На данный момент полицейские устанавливают родственников усопших, чьи могилы повредили неизвестные злоумышленники. Правоохранители разыскивают виновников произошедшего.
Ранее на Piter.tv сообщили, что злоумышленник поджег могилы в Красном Селе.
Известно, что в Радоницу запустят дополнительные автобусы к кладбищам.
Фото: pixabay
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