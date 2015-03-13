На Красносельском кладбище восстановили поврежденные огнем могилы

Правоохранители ищут злоумышленников, которые надругались над могилами.

Могилы, которые были повреждены огнем 8 мая, восстановили. Об этом сообщили на канале "78.ru" 10 мая.

Напомним, что возгорание произошло на трех могилах Красносельского кладбища накануне Дня Победы. В результате повредились венки, цветы и могильные кресты. О пострадавших информация не поступала.

На данный момент полицейские устанавливают родственников усопших, чьи могилы повредили неизвестные злоумышленники. Правоохранители разыскивают виновников произошедшего.

Ранее на Piter.tv сообщили, что злоумышленник поджег могилы в Красном Селе.

Известно, что в Радоницу запустят дополнительные автобусы к кладбищам.

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