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На Красносельском кладбище восстановили поврежденные огнем могилы
Сегодня, 15:39
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kraratau27

На Красносельском кладбище восстановили поврежденные огнем могилы

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Правоохранители ищут злоумышленников, которые надругались над могилами.

Могилы, которые были повреждены огнем 8 мая, восстановили. Об этом сообщили на канале "78.ru" 10 мая. 

Напомним, что возгорание произошло на трех могилах Красносельского кладбища накануне Дня Победы. В результате повредились венки, цветы и могильные кресты. О пострадавших информация не поступала. 

На данный момент полицейские устанавливают родственников усопших, чьи могилы повредили неизвестные злоумышленники. Правоохранители разыскивают виновников произошедшего.

Ранее на Piter.tv сообщили, что злоумышленник поджег могилы в Красном Селе.

Известно, что в Радоницу запустят дополнительные автобусы к кладбищам. 

Фото: pixabay

Теги: кладбище, ленобласть, петербург, пожар
Категории: Происшествия, Новости Ленинградской области, Новости СПб, Лента новостей,

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