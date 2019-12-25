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Дело не выложившей результаты теста на COVID-19 петербурженки прекратили
Сегодня, 11:21
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nadezhda_sib

Дело не выложившей результаты теста на COVID-19 петербурженки прекратили

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Женщину признали виновной, но наказания удалось избежать.

Смольнинский районный суд Петербурга прекратил дело в отношении петербурженки, которая не внесла данные о результатах теста на коронавирус после прибытия из другой страны. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Из протокола следовало, что Анжелика Гришкун не разместила в течение3 календарных дней со дня прибытия в Россию из Турции о результатах теста на COVID-19 ее сына на Едином портале государственных услуг. Это произошло в августе этого года. 

Судья признала женщину виновной, но прекратила дело за малозначительностью. Дело в том, что содеянное не повлекло каких-либо неустранимых вредных последствий или существенной угрозы общественных отношениям. Тесты на коронавирус ее и ее сына ― отрицательные. 

Ранее вице-губернатор поделился, чего ждать петербургскому бизнесу от второй волны COVID-19

Фото: Piter.TV

 

Теги: суд, тест, тест на коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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