Дело мэра Краснодара передали в центральный аппарат СК

Уголовное дело подозреваемого в получении взятки мэра Краснодара Андрея Алексеенко передано в центральный аппарат Следственного комитета России. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление прокурора региона Сергея Табельского.
По версии СКР, в 2018 году Алексеенко будучи первым вице-губернатором Краснодарского края через посредника получил взятку в виде ружья, стоимость которого составляет около 1,6 миллиона рублей. В ответ чиновник пообещал помочь в процедуре выдачи заключения о соответствии построенного многоквартирного дома, хотя у него был выявлен ряд недостатков.
Дело возбуждено и передано в центральный аппарат Следственного комитета, поэтому я не имею права тут комментировать... Надзор осуществляет центральный аппарат Генеральной прокуратуры.
Сергей Табельский, прокурор Краснодарского края
В настоящее время Алексеенко продолжает исполнять свои служебные обязанности на посту мэра Краснодара.
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Фото: ВК / Андрей Алексеенко
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