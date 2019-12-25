Дело мэра Краснодара передали в центральный аппарат СК

Чиновника подозревают в получении взятки охотничьим ружьем стоимостью в 1,6 млн рублей.

Уголовное дело подозреваемого в получении взятки мэра Краснодара Андрея Алексеенко передано в центральный аппарат Следственного комитета России. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление прокурора региона Сергея Табельского.

По версии СКР, в 2018 году Алексеенко будучи первым вице-губернатором Краснодарского края через посредника получил взятку в виде ружья, стоимость которого составляет около 1,6 миллиона рублей. В ответ чиновник пообещал помочь в процедуре выдачи заключения о соответствии построенного многоквартирного дома, хотя у него был выявлен ряд недостатков.

Дело возбуждено и передано в центральный аппарат Следственного комитета, поэтому я не имею права тут комментировать... Надзор осуществляет центральный аппарат Генеральной прокуратуры. Сергей Табельский, прокурор Краснодарского края

В настоящее время Алексеенко продолжает исполнять свои служебные обязанности на посту мэра Краснодара.

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Фото: ВК / Андрей Алексеенко