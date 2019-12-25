Дело бывшего зампреда комитета по строительству Петербурга передали в суд

Общая сумма взяток составила более 3 млн рублей.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя председателя городского комитета по строительству Виталия Жданова. Он обвиняется в получении взятки, сообщила пресс-служба регионального отделения СК РФ.

Согласно материалам следствия, обвиняемый получил взятку в 2 млн рублей от предпринимателя за общее покровительство подконтрольных ему организаций. В том числе — за создание условий организациям для победы в конкурсах на заключение гос.контрактов. Речь идет о строительстве и реконструкции социально значимых объектах Петербурга. Это произошло в ноябре-декабре 2012-го года.

Затем, в январе 2013-го года, Жданов получил 1 млн 250 тыс. рублей от другого предпринимателя. Руководитель коммерческой структуры был подрядчиком по четырем государственным контрактам, которые были заключены с комитетом.

Материалы уголовного дела направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что прокуратура Петербурга намерена купить квартиру за 11 млн рублей.

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