Прокуратура Петербурга намерена купить квартиру за 11 млн рублей

Четырехкомнатную. Площадью – не менее 107 кв м. Первый и последние этажи не предлагать.

Прокуратура Санкт-Петербурга разместила закупку, в рамках которой хочет купить четырехкомнатную квартиру. За нее надзорное ведомство намерено заплатить не более 11,115 миллионов рублей.

Квартиру прокуратура хочет приобрести в Петроградском или Приморском районах. Площадью не менее 107,07 кв.м. В доме, построенном не ранее 2018 года. Сам дом должен быть кирпичный или монолитный железобетонный.

Заявки от продавцов принимаются до 24 апреля.

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