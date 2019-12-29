На директора "Большого театра кукол" в Петербурге и его сообщницу завели уголовное дело

Они обвиняются в краже более 2 млн рублей.

В отношении директора "Большого театра кукол" и его сообщницы возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество". Об этом 3 марта сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В конце февраля 2020 следователи завершили расследование уголовного дела. Александр Калинин подозревался в том, что вступил в преступный сговор для похищения денежных средств, которые принадлежали театру. Директор Театра и гендиректор ООО "Петербургское созвездие" Ольга Силаева заключили мнимый договор на поставки декораций, бутафории, реквизита, костюмов и кукол к одному из спектаклей в декабре 2018 года. Сумму в более 2 млн рублей они обратили в свою пользу и распорядились деньгами по собственному усмотрению. Ранее ими было похищено еще 155 тыс. рублей.

Уголовное дело зарегистрировал Куйбышевский районный суд.

Фото: Piter.TV