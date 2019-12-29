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Дело обвиняемого в мошенничестве директора Большого театра кукол в Петербурге направили в суд в суд
Сегодня, 20:40
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nadezhda_sib

Дело обвиняемого в мошенничестве директора Большого театра кукол в Петербурге направили в суд в суд

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Вместе с сообщником он обвиняется в краже более 2 млн рублей.

Следователи завершили расследование уголовного дел в отношении директора "Санкт-Петербургского Большого театра кукол" и гендиректора одной из коммерческих структур. Они обвиняются в мошенничестве, сообщила пресс-служба СК РФ по Петербургу.

Мужчины заключили мнимый договор на поставки декораций, бутафории, реквизита, костюмов и кукол к одному из спектаклей в декабре 2018 года. Сумму в более 2 млн рублей они обратили в свою пользу и распорядились деньгами по собственному усмотрению. 

Ранее, в ноябре того же года, подсудимые заключили договор об осуществлении синхронного перевода спектаклей, а также письменного перевода информационной документации для одного из международных фестивалей. Предполагается, что более 155 тыс. рублей также были потрачены по их усмотрению. 

После сбора доказательной базы следователи направили дело в суд для рассмотрения по существу.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что ушел из жизни главный режиссер Театра на Васильевском Владимир Туманов. 

Фото: скрин из видео puppets.ru

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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