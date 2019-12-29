Скончался главный режиссер Театра на Васильевском Владимир Туманов

Драматургу было 67 лет.

В Петербурге на 67-м году жизни умер главный режиссер Театра на Васильевском Владимир Туманов. Об этом 27 февраля сообщили в самом театре.

Туманов работал в Вильнюсском Театре русской драмы, Малом драматическом театре, Молодежном театре на Фонтанке. Его спектакли для Театра на Васильевском, куда он пришел в 2011 году, завоевывали награды за лучшую режиссуру и становились лауреатами и номинантами почетных театральных премий "Золотая маска" и "Золотой Софит". Туманов получил общественное и профессиональное признание за несколько десятков постановок по русским и зарубежным пьесам

Последний спектакль Туманова в театре сыграют в день его смерти в качестве прощания. На сцене покажут "Мещан". Сама траурная церемония прощания с Владимиром Тумановым состоится в Театре на Васильевском 2 марта. Время церемонии сообщат дополнительно.

Фото: Владимир Туманов / "ВКонтакте"