Спектакль "Горе от ума"

Спектакль пройдет 20 июня в театре на Васильевском, начало в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Создатели комедии представляют современный взгляд на легендарное произведение, поднимая извечно актуальные вопросы философии и человеческого бытия. Совместно с художником по костюмам Марией Лукка, Руслан Нанав создает ярких и запоминающихся персонажей, которые непосредственно отражают образы в современном обществе. В спектакле все герои известного произведения получают свое современное воплощение, подчеркивающее провокационную актуальность классического сюжета. В ролях: Илона Бродская, Андрей Феськов, Сергей Лысов, Кирилл Тарасов, Иван Конкин, Булат Шамсутдинов, Даниил Харин, Роман Зайдуллин, Анна Захарова, Никита Чеканов, Александр Емельяненко, Давид Бродский, Тадас Шимилёв, Анастасия Зайцева, Маргарита Галич, Константин Шевченко, Оксана Кудлай, Мария Грицюк, Сергей Паршин, Александр Бобровский, Арсений Мыцык, Наталья Кутасова, Светлана Щедрина, Алексей Манцыгин, Злата Сербина, Светлана Смирнова-Марцинкевич, Никита Никифоров, Тадас Шимилев, Ольга Корчагина, Дарья Похило, Вадим Сердюков, Анна Васильева (Королёва), Ксения Чекушкина, Никита Злобин, Михаил Николаев, Вероника Жукова. Фото: Театр на Васильевском (сайт)