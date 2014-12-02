Спектакль "Женитьба"

Постановку покажут 2 июля в Театре на Васильевском. Начало в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Вас ждут настоящие гоголевские страсти. Этот спектакль — инсценировка ироничной и колкой пьесы "Женитьба" о любви, судьбе и личном счастье. Герои постоянно ждут перемен, но все не так просто. В произведении Гоголя, как и в постановке, есть некая мистика, морок жизни... Здесь комическое и трагическое органично переплетаются, создавая абсурд.

В ролях: Сергей Агафонов, Татьяна Калашникова, Никита Чеканов, Тадас Шимилёв, Сергей Лысов, Елена Мартыненко, Надежда Кулакова, Владимир Бирюков, Илья Носков, Екатерина Зорина, Мария Фефилова, Андрей Горбачёв, Арсений Мыцык, Светлана Щедрина, Анна Захарова, Андрей Горбачев, Михаил Николаев.

Фото: Pxhere