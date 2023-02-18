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Спектакль "Человек из машины"
Сегодня, 19:00
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Спектакль "Человек из машины"

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Постановку покажут 10 июля в Театре на Васильевском (Камерная сцена). Начало в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

События пьесы современного драматурга Марии Зелинской развиваются в недалёком будущем. Компания под названием "Хуманитас Инжиниринг" предлагает клиентам интересную услугу: здесь могут создать идеального для заказчика партнера. Специалисты учтут возраст, рост и даже уровень обидчивости нового "возлюбленного". Нужно всего лишь задать параметры и оплатить услугу, а потом за дело берется биоинженерия. 

Однако этот "продукт" не способен стать настоящим спутником жизни. Ведь часто наше воображение придумывает не то, в чем нуждается душа. 

Фото: ВКонтакте / Театр на Васильевском

Теги: спектакль, театр на васильевском, человек из машины
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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