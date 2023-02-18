Спектакль "Человек из машины"

Постановку покажут 10 июля в Театре на Васильевском (Камерная сцена). Начало в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

События пьесы современного драматурга Марии Зелинской развиваются в недалёком будущем. Компания под названием "Хуманитас Инжиниринг" предлагает клиентам интересную услугу: здесь могут создать идеального для заказчика партнера. Специалисты учтут возраст, рост и даже уровень обидчивости нового "возлюбленного". Нужно всего лишь задать параметры и оплатить услугу, а потом за дело берется биоинженерия.

Однако этот "продукт" не способен стать настоящим спутником жизни. Ведь часто наше воображение придумывает не то, в чем нуждается душа.

Фото: ВКонтакте / Театр на Васильевском