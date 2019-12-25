Дело Смирновой о военных фейках суд Петербурга вернул прокурору из-за нарушений

Активистке грозит до 10 лет лишения свободы за несколько публикаций в соцсети "ВКонтакте" на тему спецоперации.

В понедельник, 10 октября, Кировский суд Петербурга вернул в прокуратуру прокуратуру материалы дела участницы движения "Мирное сопротивление" Ольги Смирновой. Ее обвиняют в распространении "фейков" о Вооруженных силах России (ч. 2 ст. 207.3 УК). Об этом рассказали в телеграм-канале "Сетевые свободы".

Причина возврата — нарушения в обвинительном заключении, при которых уголовное дело не может быть рассмотрено судом. Девушка остается в СИЗО. Ранее ей назначили арест до 15 января.

Активистке грозит до 10 лет лишения свободы за несколько публикаций в соцсети "ВКонтакте" на тему спецоперации. Свою вину обвиняемая не признает.

Ранее в небе над Петербургом заметили след от запуска ракеты "Союз". Аппарат был запущен ранним утром с космодрома Плесецк в Архангельской области.

Фото: Piter.tv

