Делимханов позвал Пригожина решить все проблемы лицом к лицу

Он подчеркнул, что "Ахмат" всегда выполняет поставленные перед спецназом задачи.

Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов позвал руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина решить все проблемы лицом к лицу. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Пригожин ранее высказался о работе спецназа "Ахмат". По его словам, он не знает, чем занимается подразделение. Делимханов отметил, что Пригожин не должен этого понимать. Он подчеркнул, что "Ахмат" всегда выполняет поставленные перед спецназом задачи.

Поэтому хватит тебе болтать, кричать, орать. Говори место, где увидимся, и мы лицом к лицу любой вопрос решим. Адам Делимханов, депутат Госдумы от Чечни

Ранее Пригожин предложил объявить всеобщую мобилизацию в России.

Видео: Telegram / Адам Делимханов