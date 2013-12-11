Делегация школьников из Енакиево отправилась домой после каникул в Ленобласти

Ребята отдохнули в детском оздоровительном лагере и познакомились с культурой региона.

В воскресенье, 11 сентября, из Ленобласти отправилась домой очередная смена школьников из подшефного 47-ому региону Енакиево. Об этом сообщила пресс-служба Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области.

Делегация школьников отбыла на Московский вокзал. По пути их безопасность обеспечивали сотрудники ведомства.

Ребята провели сезон под названием "Команда 47" детском оздоровительном лагере. Они успели познакомиться с историей и культурой принимающего региона и отдохнуть с пользой.

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