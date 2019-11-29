Делегация Украины сорвала выступление России на форуме в ООН

Им также не понравились слова сербского дипломата.

Украинская делегация прервала доклад депутата Госдумы от Крыма на форуме ООН в Женеве. Инцидент произошел во время 12-ой сессии форума по вопросам меньшинств. Он проходит под эгидой международной организации.

Буквально сейчас украинская делегация прервала стуками табличек выступление Руслана Исмаиловича Бальбека объяснили спикеры

Дипломаты из Киева направили протест в отношении российской делегации в секретариат. После этого в ООН лишили права слова официального делегата от России. Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина надеется, что в пятницу сможет выступить. Женщина хочет рассказать европейцам о том, как на полуострове относятся к украинскому языку. В сессии должны участвовать пять представителей Крыма.

Иностранцы также остановили выступление представителя из Сербии. Дипломат тогда заявил, что он неоднократно бывал на территории Крыма. Там действительно нет ущемления прав крымских татар или украинцев. Это вызвало неодобрение со стороны протестующих.

Ранее Piter.tv писал о том, что комитет ГА ООН призвал США оперативно давать визы дипломатам.

