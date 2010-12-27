Делегация УЕФА прибыла в Петербург проверить готовность города к Евро-2020

Один из представителей делегации отметил высокий уровень подготовки городской инфраструктуры к спортивному событию.

Эксперты УЕФА прибыли в Петербург на 4 дня, чтобы проверить объекты городской инфраструктуры для Евро-2020 и согласовать все детали совместной деятельности. Делегация приехала уже в четвертый раз, сообщила пресс-служба вице-губернатора Северной столицы Владимира Кириллова.

Вице-губернатор отметил, что на данный момент выполнена подготовка Концепции проведения матчей Чемпионата Европы по футболу в Петербурге, заключены соглашения с УЕФА об использовании тренировочных площадок и стадиона, согласованы вопросы безопасности в городе на время проведения Евро-2020.

Руководитель операционной деятельности на объектах Союза европейских футбольных ассоциаций Андреас Шар обратил внимание на высокий уровень готовности городской инфраструктуры. Мужчина поблагодарил руководство города на Неве за плодотворное сотрудничество.

Визит делегации продлится до 12 сентября.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на стадионе "Петровский" хотят сделать козырек.

Фото: пресс-служба вице-губернатора Владимира Кириллова