На стадионе "Петровский" хотят сделать козырек

Спорткомплекс приводят в порядок перед Евро-2020.

Дирекция по управлению спортивными сооружениями задумалась о том, чтобы возвести над трибунами болельщиков на стадионе "Петровский" козырек. Сейчас на спорткомплексе ведутся ремонтные работы, сообщил "Петербургский дневник".

"Петровский" готовят для тренировок участников чемпионата Европы по футболу в 2020 году. По требованию комиссии УЕФА, на главной арене заменили газон на футбольном поле.

На данный момент на стадионе меняют беговые дорожки и оборудование секторов для прыжков в высоту, длину и ямы для стипль-чеза. Кроме того, на "Петровском" могут сделать козырек, который защитит болельщиков от осадков. Если экспертиза установит, что техническое состояние стадиона позволяет провести эти работы, то над трибунами могут появиться легкие навесные конструкции.

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Фото, видео: Piter.TV