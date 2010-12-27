Делегация "Первомайское сельское поселение" посетила Пискаревское мемориальное кладбище

Представители делегации в воскресенье, 9 сентября, возложили траурную корзину к подножью монумента "Мать - Родина".

На выходных Пискаревское кладбище в Санкт-Петербурге посетила делегация "Первомайское сельское поселение". Об этом сообщает пресс-служба поселения.

Представители делегации в воскресенье, 9 сентября, возложили траурную корзину к подножью монумента "Мать - Родина". Мемориал посетили школьники и учителя, жители блокадного Ленинграда, представители совета ветеранов из поселков Ильичево, Ленинское, Первомайское и другие. После возложения цветов прошла минута молчания, и житель блокадного города Валентина Михайловна Клавен поделились своими тяжелыми воспоминаниями.

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года. Блокада длилась 872 дня. В январе−феврале 1942 г. в городе умирали ежемесячно примерно 130 000 человек, в марте умерло 100 000 человек, в мае − 50 000 человек, в июле − 25 000 человек, в сентябре − 7000 человек.

На Смольной набережной построят Музейно-выставочный комплекс "Оборона и блокада Ленинграда".

Фото: пресс-служба поселения