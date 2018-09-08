На Смольной набережной построят Музейно-выставочный комплекс "Оборона и блокада Ленинграда"

В субботу, 8 сентября, в День памяти жертв блокады Ленинграда на Смольной набережной состоялась торжественная церемония установки закладного камня – символа начала строительства Музейно-выставочного комплекса "Оборона и блокада Ленинграда".

В церемонии примняли участие члены Правительства Санкт-Петербурга и Законодательного собрания Санкт-Петербурга, представители блокадных и ветеранских общественных организаций.

Мероприятия, посвященные дню памяти проходят сегодня на 50 площадках Петербурга.

Справка: Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года. Блокада длилась 872 дня. В январе−феврале 1942 г. в городе умирали ежемесячно примерно 130 000 человек, в марте умерло 100 000 человек, в мае − 50 000 человек, в июле − 25 000 человек, в сентябре − 7000 человек.

Видео: Piter.TV